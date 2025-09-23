Жителя Урала заподозрили в финансировании ВСУ через зарубежную организацию

ФСБ задержала уральца за перечисление денег для ВСУ через зарубежную компанию

В Свердловской области задержали 33-летнего жителя региона по подозрению в перечислении денег на счет зарубежной организации, которая обеспечивала Вооруженные силы Украины. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

По данным ведомства, ФСБ выявила, задокументировала и пресекла противоправную деятельность гражданина, который через свой банковский счет оказывал помощь иностранному государству.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о государственной измене. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста, расследование продолжается.

До этого сотрудники ФСБ сообщили о задержании и аресте жителя Подмосковья, переводившего деньги ВСУ и планировавшего принять участие в конфликте на украинской стороне. В ходе расследования сотрудники выяснили, что в период с января 2024 года по апрель 2025 года россиянин осуществлял денежные переводы на банковские счета, использующиеся для финансовой помощи Украине.

Ранее жительницу Запорожской области отправили в колонию за финансирование ВСУ.