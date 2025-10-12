Шеф БНБ Польши Ценцкевич выступил против выдачи ФРГ украинца по делу о «СП»

Глава Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценцкевич выступил против выдачи Германии гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к взрывам на газопроводах «Северный поток». Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о возможной выдаче подозреваемого, Ценцкевич однозначно заявил: «Конечно, нет». Свое решение он объяснил национальными интересами Польши.

«Потому что в интересах Польши было повреждение или уничтожение элемента военной машины Российской Федерации, и это произошло», — сказал глава БНБ.

7 октября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство его страны против выдачи Германии Журавлева, но решение останется за судом. Туск добавил, что Польша и он лично всегда выступали против строительства «Северного потока – 2».

Днем ранее сообщалось, что суд в Польше продлил арест Журавлева. Рассмотрение дела об экстрадиции в Германию произойдет не позднее, чем через 40 дней.

В начале сентября помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев раскритиковал версию германских следователей, что за подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» стоят украинские диверсанты-любители.

По данным газеты Die Zeit, немецкие следователи подозревают в подрыве семерых граждан Украины, среди них — четыре водолаза, один подрывник, один шкипер и один человек, чья роль неясна. В их отношении уже выдали ордер на арест. Якобы подозреваемые сначала въехали в Польшу, используя настоящие украинские паспорта на поддельные имена, а затем приехали в Германию. До газопровода они добрались при помощи яхты.

Ранее в Германии заявили, что Туск посягнул на энергосуверенитет ФРГ.