Суд в Польше продлил арест подозреваемого по делу о «Северном потоке»

Суд в Польше продлил арест украинца Владимира Журавлева, подозреваемого по делу о «Северном потоке». Об этом сообщил адвокат подозреваемого Тимотеуш Папроцкий, передает РИА Новости.

«К сожалению, суд принял сторону прокуратуры и продлил арест моего клиента на 40 дней», — сказал он.

Рассмотрение дела об экстрадиции в Германию произойдет не позднее, чем через 40 дней.

В начале сентября помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев раскритиковал версию германских следователей, что за подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» стоят украинские диверсанты-любители.

По данным газеты Die Zeit, немецкие следователи подозревают в подрыве семерых граждан Украины, среди них — четыре водолаза, один подрывник, один шкипер и один человек, чья роль неясна. В их отношении уже выдали ордер на арест. Якобы подозреваемые сначала въехали в Польшу, используя настоящие украинские паспорта на поддельные имена, а затем приехали в Германию. До газопровода они добрались при помощи яхты.

Ранее в ФРГ заявили о нежелании Берлина расследовать взрыв на «Северных потоках».