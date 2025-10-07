На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Польша выступила против выдачи ФРГ подозреваемого в теракте на «Северном потоке»

Туск: Польша не заинтересована в выдаче ФРГ украинца по делу «Северных потоков»
IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Правительство Польши против выдачи Германии украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в теракте на газопроводе «Северный поток», но решение останется за судом, заявил премьер-министр республики Дональд Туск. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наша позиция не изменилась – его обвинение и выдача в руки другой страны не в интересах Польши и в интересах обыкновенного чувства приличия и справедливости», — заявил премьер.

Туск добавил, что Польша и он лично всегда выступали против строительства «Северного потока – 2».

Накануне сообщалось, что суд в Польше продлил арест Журавлева. Рассмотрение дела об экстрадиции в Германию произойдет не позднее, чем через 40 дней.

В начале сентября помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев раскритиковал версию германских следователей, что за подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» стоят украинские диверсанты-любители.

По данным газеты Die Zeit, немецкие следователи подозревают в подрыве семерых граждан Украины, среди них — четыре водолаза, один подрывник, один шкипер и один человек, чья роль неясна. В их отношении уже выдали ордер на арест. Якобы подозреваемые сначала въехали в Польшу, используя настоящие украинские паспорта на поддельные имена, а затем приехали в Германию. До газопровода они добрались при помощи яхты.

Ранее в ФРГ заявили о нежелании Берлина расследовать взрыв на «Северных потоках».

