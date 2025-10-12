В Германии заявили, что Туск посягнул на энергосуверенитет ФРГ

Слова премьер-министра Польши Дональда Туска о подрыве «Северного потока» посягают на энергетический суверенитет Германии. Об этом сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла написал в соцсети Х.

«Мы протестуем против слов, сказанных главой польского правительства Туском о том, что проблема с «Северным потоком — 2» заключалась не в том, что трубопровод был взорван, а в том, что он был построен», — написал он.

Помимо этого заявления, Варшава также отказалась выдавать Германии украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в теракте на газопроводе.

До этого сообщалось, что суд в Польше продлил арест Журавлева. Рассмотрение дела об экстрадиции в Германию произойдет не позднее, чем через 40 дней.

В начале сентября помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев раскритиковал версию германских следователей, что за подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» стоят украинские диверсанты-любители.

Ранее премьер Польши заявил об уже идущей войне с Россией.