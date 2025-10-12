Власти Курской области сообщили об атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль

Хинштейн: дрон атаковал машину на участке между Ломакино и Акимовкой под Курском

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что украинский дрон атаковал гражданский автомобиль на участке дороги между деревнями Ломакино и Акимовка Рыльского района.

По словам главы региона, в машине ехали четыре человека. В их числе была 40-летняя женщина, которая получила несовместимые с жизнью травмы. Другие три пассажира — две женщины и мужчина — не пострадали.

В своем сообщении Хинштейн также предостерег граждан от поездок в приграничье.

12 октября губернатор сообщал, что трое человек пострадали при атаке украинского беспилотника на Беловский район. В результате удара 15-летний подросток получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения левой кисти и обеих ног. 57-летняя женщина получила осколочные ранения. 47-летний мужчина был госпитализирован с места атаки в критическом состоянии.

11 октября Вооруженные силы Украины атаковали мотоцикл в Суджанском районе Курской области. По словам Хинштейна, удар по транспортному средству нанесли при помощи FPV-дрона. Водителем был 81-летний мужчина. Он получил ранения, спасти пострадавшего не удалось.

Ранее при ударе БПЛА по автобусу в Горловке пострадал подросток.