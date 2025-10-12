В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал подросток

Хинштейн: три человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ на Беловский район

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал Беловский район Курской области, в результате чего пострадали три человека, в том числе подросток. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«У 15-летнего парня минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения левой кисти и обеих ног. У 57-летней женщины осколочные ранения. Ранен 47-летний мужчина: он в тяжелом состоянии доставлен в больницу, наши врачи борются за его жизнь», — написал глава региона.

Накануне ВСУ атаковали мотоцикл в Суджанском районе Курской области. По словам Хинштейна, удар по транспортному средству нанесли при помощи FPV-дрона. Водителем был 81-летний мужчина. Он получил ранения, спасти пострадавшего не удалось.

До этого силы ПВО сбили две ракеты над Белгородом и Белгородским районом. Из-за падения осколков в городе загорелся мусор. Его начали тушить пожарные. На коммерческом объекте выбило окна и посекло фасад и кровлю.

Ранее концерт в филармонии Белгорода продолжился после отключения света.