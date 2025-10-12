При ударе БПЛА по автобусу в Горловке пострадал подросток

Пушилин: среди пострадавших при ударе БПЛА по автобусу в Горловке есть подросток

Среди шести пострадавших при ударе БПЛА по автобусу в Горловке есть ребенок, сообщил в Telegram-канале глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Чиновник уточнил, что при налете 12 октября был тяжело ранен 15-летний мальчик, ранения средней степени тяжести зафиксированы у 20-летнего молодого человека и 60-летней женщины. Кроме них, пострадали двое мужчин и женщина.

По словам Пушилина, в городе были повреждены жилое домостроение в Калининском районе города, административное здание и автобус.

Накануне ВСУ с помощью беспилотника нанесли удар по гражданскому автобусу в Никитовском районе Горловки. Транспортное средство следовало по маршруту № 2 и находилось в жилом массиве «Комсомолец». Тогда сообщалось о четырех пострадавших.

Горловка находится в Донецкой народной республике, в 50 км к северу от Донецка. В городе расположен химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

Ранее Зеленский заявил, что «Москва позволяет себе эскалацию».