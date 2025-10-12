На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

При ударе БПЛА по автобусу в Горловке пострадал подросток

Пушилин: среди пострадавших при ударе БПЛА по автобусу в Горловке есть подросток
true
true
true
close
Vladimir Baranov/Global Look Press

Среди шести пострадавших при ударе БПЛА по автобусу в Горловке есть ребенок, сообщил в Telegram-канале глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Чиновник уточнил, что при налете 12 октября был тяжело ранен 15-летний мальчик, ранения средней степени тяжести зафиксированы у 20-летнего молодого человека и 60-летней женщины. Кроме них, пострадали двое мужчин и женщина.

По словам Пушилина, в городе были повреждены жилое домостроение в Калининском районе города, административное здание и автобус.

Накануне ВСУ с помощью беспилотника нанесли удар по гражданскому автобусу в Никитовском районе Горловки. Транспортное средство следовало по маршруту № 2 и находилось в жилом массиве «Комсомолец». Тогда сообщалось о четырех пострадавших.

Горловка находится в Донецкой народной республике, в 50 км к северу от Донецка. В городе расположен химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

Ранее Зеленский заявил, что «Москва позволяет себе эскалацию».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами