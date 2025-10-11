ВСУ обстреляли мотоциклиста в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали мотоцикл в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Транспортное средство было атаковано при помощи FPV-дрона. Водителем был 81-летний мужчина. Он получил ранения, спасти пострадавшего не удалось.

Губернатор выразил глубокие соболезнования семье пенсионера.

До этого силы ПВО сбили две ракеты над Белгородом и Белгородским районом. Из-за падения осколков в городе загорелся мусор. Его начали тушить пожарные. На коммерческом объекте выбило окна и посекло фасад и кровлю.

Кроме того, в селе Таврово Белгородского района был посечен кузов легковушки, а в частном доме поселка Дубовое пробило кровлю. До этого ВСУ нанесли удар по грузовому автомобилю в поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области.

Ранее хирургу оторвало руку и ногу при ударе БПЛА по автобусу в Горловке.