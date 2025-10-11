На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РФ оценили возможность введения четырехдневной учебной недели в школах

Онищенко: четырехдневная неделя увеличит нагрузку на детей
Lena May/Shutterstock/FOTODOM

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал РИА Новости, что четырехдневная неделя изменит нагрузку на школьников.

По его словам, количество уроков в день также вырастет, ведь образовательная программа не сокращается.

«Если мы сейчас начнем переходить на четырехдневную рабочую неделю, а через несколько лет встанет вопрос перевести школьников, то никто не скажет, что при этом надо сократить программу, потому что знания добавляются, появляются новые предметы», — отметил Онищенко.

Он добавил, что детям при четырехдневной недели пришлось бы приходить в школу к 06:00 часам утра. Он напомнил, что при переходе на пятидневную неделю уроки субботы распределили по остальным дням.

24 сентября первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин рассказал «Газете.Ru», что предложение сократить время на образование в России противоречит общемировой тенденции и может снизить квалификацию специалистов.

Смолин считает, что кадровый кризис в России следует решить не сокращением образования, а с помощью технологического прогресса. Он напомнил, что в послании Федеральному Собранию президент предложил вернуться к базовой ступени высшего образования, согласно которой обучение будет длиться от четырех до шести лет.

Ранее стало известно, что большинство россиян готовы в личное время заниматься своим образованием.

Ранее выяснилось, что российские студенты нуждаются в психологической помощи, но редко за ней обращаются.

