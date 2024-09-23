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Большинство россиян готовы в личное время заниматься своим образованием

Большая часть россиян готовы посвящать личное время своему образованию

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Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Большинство опрошенных россиян (76%) готовы посвящать личное время своему образованию. Это показало исследование сервиса «Работа.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

25% респондентов могут тратить на это до 1 часа свободного времени в день. 40% выбрали 2-3 часа, а 22% опрошенных отметили 4-5 часов в день. Более 5 часов готовы тратить на обучение 13% участников исследования.

Самым эффективным форматом обучения 48% респондентов считают онлайн-лекции и вебинары, а 41% за прочтение книг по специальности. Еще 39% опрошенных выбирают очный формат обучения, 38% хотели бы общаться в интернете со специалистами из своей сферы, а 23% хватило бы прочтение профессиональных СМИ.

3% участников исследования наилучшим вариантом для обучения выбрали чтение блогов, 12% за прочтение Telegram-каналов, а 6% опрошенных готовы пройти обучающие марафоны.

«В быстро меняющемся мире, где технологии развиваются стремительно, а требования к специалистам постоянно повышаются, дополнительное образование становится не просто желательным, а необходимым. Работодатели все чаще осознают важность непрерывного обучения и поощряют сотрудников к получению дополнительных знаний и навыков. По нашим данным, 47% компаний оплачивают сотрудникам курсы повышения квалификации, но не всем сотрудникам. 16% респондентов обеспечивают обучение для всей компании. Это является отличным инструментом повышения лояльности, удержания сотрудников и расширения соцпакета, особенно в текущий период дефицита специалистов. В конечном итоге, дополнительное образование — это инвестиция в себя, которая позволяет работникам сохранять конкурентоспособность на рынке труда, расширять свои профессиональные горизонты и достигать новых вершин в карьере», — прокомментировала Татьяна Мощагина, руководитель по продвижению бренда работодателя и внутренним коммуникациям сервиса «Работа.ру».

Ранее выяснилось, что российские студенты нуждаются в психологической помощи, но редко за ней обращаются.

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