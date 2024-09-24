В Госдуме назвали «непозволительной роскошью» сокращение времени на образование

Предложение сократить время на образование в России противоречит общемировой тенденции и может снизить квалификацию специалистов, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Так он прокомментировал слова Владимира Мединского о том, что в будущем время на образование в школах и вузах могут сократить.

«Я думаю, что как раз сокращать образование — это непозволительная роскошь. В стране действительно острый кадровый дефицит. По данным правительства, около 2,5 млн рабочих рук будет не хватать до 30 года, по экспертным — до 4 млн. Поэтому, с одной стороны, повышали пенсионный возраст. С другой стороны, теперь предлагают сократить время на образование. Но это предложение противоречит общемировой тенденции. Когда-то в нашей стране было обязательное начальное, потом стало обязательное основное, а по действующему закону у нас обязательно общее, полное среднее образование. В отличие от нас, у которых максимум было шесть уроков в день при шестидневке, при пятидневке ребята нередко учатся по семь-восемь уроков. Качество этого образования в старших классах оставляет желать много лучшего. Поэтому сокращать продолжительность обучения в школе — это значит почти наверняка снижать качество образования будущих инженеров, педагогов, врачей, квалифицированных рабочих», — сказал он.

Смолин считает, что кадровый кризис в России следует решить не сокращением образования, а с помощью технологического прогресса. Он напомнил, что в послании Федеральному Собранию президент предложил вернуться к базовой ступени высшего образования, согласно которой обучение будет длиться от четырех до шести лет.

«Речь идет скорее об увеличении базовой ступени высшего образования, об увеличении времени на базовую ступень высшего образования, а не о сокращении. Поэтому мы говорили, и не без оснований, что бакалавр по высококвалифицированным специальностям — это не вполне высшее образование. Если нам предлагают теперь сократить сроки обучения даже по сравнению с бакалавром, то я представляю, какая будет квалификация», — пояснил он.

До этого помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что время на базовое образование может быть сокращено, так как учиться 11 лет – «непозволительная роскошь». По его словам, обучение должно быть спрессовано, чтобы молодые люди могли раньше вступать в сферу профподготовки и становиться конкурентоспособными.

Ранее стало известно, что большинство россиян готовы в личное время заниматься своим образованием.