Российские студенты нуждаются в психологической помощи, но редко за ней обращаются

Свыше 70% студентов решают свои психологические проблемы, обращаясь к друзьям, а не к специалистам. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых-психологов Московского городского педагогического университета, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно данным опроса, самой частой психологической проблемой студента является повышенная тревожность. Такой запрос был выявлен у 46% респондентов. Еще 32% хотели бы обратиться к специалисту, потому что им сложно понять, чего они хотят в жизни. А 28% студентов уверены, что им нужна психологическая помощь, но не могут сформулировать запрос.

При этом лишь 17% опрошенных точно знают, куда они могут обратиться за такой поддержкой в своем университете.

При возникновении психологических затруднений 71% респондентов предпочитают рассказать о них друзьям, 54% — родственникам, и 37% готовы пойти на прием к психологу. К штатному специалисту в вузе могут обратиться лишь 5% опрошенных.

Большинство — 34% — затруднились с ответом на вопрос о том, на какие темы они готовы говорить и надеются получить разъяснения в психологической службе университета.

59% респондентов боятся, что психолог из вуза обесценит их проблемы, будет давать указания, что делать, или заставит чувствовать себя еще хуже. А 53% опрошенных студентов считают, что информация об их походе в психологическую службу университета станет известна другим сотрудникам и преподавателям, что повлияет на отношение к ним.

При этом руководитель исследования, заведующая лабораторией городского благополучия и здоровья МГПУ, кандидат педагогических наук Елена Нехорошева отмечает, что у студентов университета есть запрос на дисциплины по выбору по психологической тематике и самопознанию. Это косвенно может говорить о высокой потребности молодых людей в получении психологической поддержки.

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