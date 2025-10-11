На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Синоптик спрогнозировал сильные дожди на юге России

Вильфанд: на юге РФ в субботу ожидаются сильные дожди и ветер
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в субботу на юг России обрушатся сильные дожди.

По его словам, циклон привел к тому, что на черноморском побережье и в других районах Краснодарского края 9 октября прошли сильные осадки.

«Очень значительные негативные последствия той погоды, которую принято называть непогодой, отмечаются на юге Европейской России. <...> В субботу на юге России ожидается очень сложная погода с сильными дождями с усилением ветра до 25 метров в секунду, а также с существенным повышением уровня рек в горах. Это и притоки Кубани, и водотоки, которые непосредственно впадают в Черное море», — поделился Вильфанд.

Он добавил, что циклон повлияет на погоду в республиках Северного Кавказа — в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Там ожидаются сильны осадки и ветер.

Вильфанд уточнил, что бархатный сезон на черноморском побережье закончился, так как в Анапе, Сочи и Геленджике понижается температура воды, уже сейчас она составляет +20°C. При этом воздух прогревается до +17... +18°C.

9 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что на европейский континент может прийти аномально холодная зима. Об этом свидетельствуют долгосрочные прогнозы.

Ранее стало известно, когда в Москве выпадет первый снег.

