Европейцев предупредили, что аномально холодная зима близко

Миллер заявил о приближении аномально холодной зимы в Европе и России

Долгосрочные прогнозы погоды говорят о том, что на европейский континент может прийти аномально холодная зима. Об этом рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер, выступая на Петербургском международном газовом форуме, передает ТАСС.

«Мы знаем, что раз в 10 лет бывает холодная зима, а раз в 20 лет бывает аномально холодная зима», — заявил он.

Миллер добавил, что с точки зрения цикла в 20 лет, в ближайшее время может прийти аномально холодная зима, которая в абсолютных цифрах будет означать температуру в -25°С во всей европейской части России, от Мурманской области до Краснодарского края.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на 9 октября около 60% территории России уже покрыты снегом.

По словам эксперта погоды, высота снежного покрова в российских регионах различается. Так, например, в Якутии он довольно серьезный и составляет уже около 13–18 см. Отдельно Вильфанд выделил Дальневосточный федеральный округ, в котором под снегом находится почти вся территория.

3 октября в Гидрометцентре России сообщили, что зима 2025–2026 годов будет холоднее, чем предыдущая. По словам синоптиков, на большей части европейской территории страны, в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов январь ожидается значительно холоднее, чем в 2025 году.

Ранее стало известно, когда в Москве выпадет первый снег.