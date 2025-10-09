На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Европейцев предупредили, что аномально холодная зима близко

Миллер заявил о приближении аномально холодной зимы в Европе и России
true
true
true
close
justkgoomm/Shutterstock/FOTODOM

Долгосрочные прогнозы погоды говорят о том, что на европейский континент может прийти аномально холодная зима. Об этом рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер, выступая на Петербургском международном газовом форуме, передает ТАСС.

«Мы знаем, что раз в 10 лет бывает холодная зима, а раз в 20 лет бывает аномально холодная зима», — заявил он.

Миллер добавил, что с точки зрения цикла в 20 лет, в ближайшее время может прийти аномально холодная зима, которая в абсолютных цифрах будет означать температуру в -25°С во всей европейской части России, от Мурманской области до Краснодарского края.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на 9 октября около 60% территории России уже покрыты снегом.

По словам эксперта погоды, высота снежного покрова в российских регионах различается. Так, например, в Якутии он довольно серьезный и составляет уже около 13–18 см. Отдельно Вильфанд выделил Дальневосточный федеральный округ, в котором под снегом находится почти вся территория.

3 октября в Гидрометцентре России сообщили, что зима 2025–2026 годов будет холоднее, чем предыдущая. По словам синоптиков, на большей части европейской территории страны, в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов январь ожидается значительно холоднее, чем в 2025 году.

Ранее стало известно, когда в Москве выпадет первый снег.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами