Стало известно, когда в Москве выпадет первый снег

Согласно климатическим данным, первый снег выпадет в столичном регионе в конце октября. При этом до установления плотного снежного покрова и настоящих сугробов после этого пройдет не меньше месяца, рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Однако все зависит от конкретного характера развития погодных процессов, потому что если придет очень мощный циклон и надолго, то снег может лечь», — добавил синоптик, пояснив, что более точный прогноз можно сделать лишь на перспективу в пять-семь дней.

В целом в Москву и область еще не пришли окончательные холода – этой осенью еще обязательно будет потепление, пообещал Шувалов. Сейчас синоптики отмечают частые резкие изменения погоды в течение сезона, на фоне чего внезапные похолодания также стремительно сменяются повышением температуры воздуха – эта тенденция сохранится практически на всю зиму, заключил Шувалов.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на сегодня уже около 60% территории России уже покрыты снегом. Высота снежного покрова везде различается – например, в Якутии он довольно серьезный и составляет тут уже 13-18 см. Отдельно Вильфанд выделил Дальневосточный федеральный округ, в котором под снегом находится почти вся территория.

Ранее метеоролог спрогнозировал россиянам аномальные холода предстоящей зимой.