Теракт против генерала Кириллова совершили при помощи компонентов из Польши

СКР: компоненты СВУ для теракта против генерала Кириллова отправлены из Польши

Организаторы теракта, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов, переправили компоненты для самодельного взрывного устройства (СВУ) из Польши. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Осенью 2024 года организаторы спланировали переправку из Польши в Россию компонентов самодельного взрывного устройства, замаскированных в бытовые предметы», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи завершили расследование уголовного дела против Ахмаджона Курбонова, Роберта Сафаряна, Батухана Точиева и Рамазана Падиева о совершении теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Кириллов. Фигуранты дела предстанут перед судом.

8 октября Следственный комитет РФ сообщил, что завершил расследование убийства генерал-лейтенанта Кириллова. Материалы направлены в суд.

17 декабря 2024 года Кириллов и его помощник были подорваны около дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. Следователи выяснили, что злоумышленники заложили взрывное устройство в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. При этом его мощность составила от 200 до 300 граммов тротила.

Позже газета The New York Times со ссылкой на сотрудника СБУ сообщила, что украинское ведомство взяло на себя ответственность за теракт.

Ранее в российском регионе установили бюст генерала Кириллова.