СК завершил расследование убийства генерала Игоря Кириллова

Следком направил в суд материалы дела об убийстве генерала Кириллова
Следственный комитет РФ завершил расследование обстоятельств убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом пресс-служба СК сообщила в своем Telegram-канале.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении Ахмаджона Курбонова, Роберта Сафаряна, Батухана Точиева и Рамазана Падиева. В зависимости от роли в совершенном преступлении фигурантам предъявлены обвинения», — говорится в сообщении.

По данным следствия, подготовка к теракту велась на территории Украины. Осенью 2024 года из Польши в РФ привезли замаскированные детали бомбы, которые впоследствии хранились у Сафаряна. Затем мужчина передал их Курбонову; он собрал взрывное устройство, прикрепил его к электросамокату у дома Кириллова и подорвал в нужный момент. После этого исполнитель теракта скрылся в квартире, которую ему сняли Падиев и Точиев.

Уточняется, что еще ряд подельников террористов объявлены в международный розыск. Одним из них является гражданин Украины, проживающий в ЕС.

17 декабря 2024 года около 6:00 во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве сдетонировало взрывное устройство, прикрепленное к самокату. В это время из подъезда вышли начальник войск РХБЗ Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Мужчины погибли на месте от полученных травм.

Ранее сообщалось, что по делу о теракте, в котором погиб начальник РХБЗ, потерпевшими признаны 11 человек.

Убийство генерала Кириллова
