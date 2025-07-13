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В российском регионе установили бюст генерала Кириллова

Губернатор Ситников: в Костроме открыли памятный бюст генерала Кириллова
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Телеграм-канал «Сергей Ситников»

В Костроме установили памятный бюст генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. В этот день, 13 июля, ему исполнилось бы 55 лет, написал губернатор Костромской области Сергей Ситников в своем Telegram-канале.

Церемония открытия монумента состоялась на территории Костромской военной академии. Ситников назвал Кириллова «другом и соратником».

«‎Игорь Анатольевич относился к тем людям, которые стремятся к идеалу. С его приходом в академии начались радикальные изменения. Он открылся не просто как талантливый, но еще и как смелый руководитель. Точно так же он показал себя, приняв под свое руководство войска РХБ защиты», — сказал глава Костромской области.

Кириллов и его помощник были подорваны около дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. Следователи выяснили, что злоумышленники заложили взрывное устройство в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. При этом его мощность составила от 200 до 300 граммов тротила.

Позже газета The New York Times со ссылкой на сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила, что это ведомство взяло на себя ответственность за взрыв.

Ранее в Минобороны рассказали о вкладе Кириллова в обеспечение безопасности России.

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