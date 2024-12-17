Начальник войск РХБЗ Кириллов погиб в Москве при подрыве. В убийстве подозревают Украину СК подтвердил гибель начальника войск химзащиты генерала Кириллова в Москве

На Рязанском проспекте Москвы при взрыве погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Их смерть подтвердили в СК. По данным ведомства, взрывное устройство заложили в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Предварительно, мощность СВУ составила около 200 граммов тротила. Днем ранее на Украине возбудили уголовное дело против Кириллова. Генерал регулярно проводил брифинги МО о химоружии Украины, подготовке ей «грязной бомбы» и сообщал о распространении Киевом биооружия с помощью летучих мышей и птиц.

Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве в результате взрыва погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

«По данным следствия, … было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома», — говорится в сообщении СК.

Агентство ТАСС сообщило, что взрыв раздался на первом этаже жилого дома по адресу Рязанский проспект, д. 2/1. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишет, что стекла выбиты с первого по третий этажи, повреждена входная дверь подъезда.

По данным SHOT, взрыв прогремел в районе 06:10 утра. Незадолго до этого к подъезду подъехала служебная Camry с водителем, которая должна была отвезти Кириллова на работу.

Канал уточняет, что взрывной волной побило стекла в доме напротив, который находится примерно в 100 метрах от места случившегося. Спасателей к месту взрыва вызвал прохожий, который гулял с собакой.

Жительница соседнего дома рассказала «Газете.Ru», что взрыв был очень сильным.

«Был слышен сильный и мощный взрыв, такой что у нас даже окна затряслись, около 6:10. Потом приехали первыми пожарные, далее — все остальные специальные службы», — поделилась она.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, изучают видео с камер наблюдения возле подъезда дома, в ближайшее время будут назначены экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая, сообщает РИА Новости.

Взрывное устройство

Изначально в СМИ приводили две версии случившегося. Помимо подрыва электросамоката, стоявшего у дверей подъезда, сообщалось об установке СВУ под служебной машиной военного.

Источник RT в правоохранительных органах утверждал, что авто взорвалось, когда военнослужащий вышел из подъезда и подошел к нему.

Мощность взрывного устройства составила около 200 граммов тротила, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Сообщается, что оно было приведено в действие дистанционно, с помощью радиосигнала.

Как пишет SHOT, преступник припарковал электросамокат с примотанным к нему СВУ около трех часов ночи. В момент активации бомбы сам подрывник или его сообщник могли находиться в зоне видимости ситуации.

Рядом с местом детонации пострадали два автомобиля, сообщил Mash.

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Уголовное дело и мотивы преступников

По факту убийства двух военных возбудили уголовное дело. Как сообщил источник «Коммерсантъ» в силовых структурах, в самое ближайшее время его переквалифицируют на теракт (ст. 205 УК). А исполнителя и возможного сообщника в случае поимки ждет обвинение в госизмене (ст. 275 УК).

Следствие считает, что за преступлением стоят украинские спецслужбы — ГУР Минобороны или СБУ. Предполагается, что генерала выбрали в качестве цели, скорее всего, из-за его публичности.

Также есть версия, что теракт могли готовить к коллегии Минобороны с участием президента Владимира Путина, мероприятие прошло 16 декабря.

Что известно о Кириллове: брифинги и подозрение от СБУ

Игорь Кириллов родился 13 июля 1970 года в Костроме, окончил Военную академию РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко.

54-летний генерал-лейтенант находился в должности начальника войск РХБЗ с 2017 года. Он принимал участие в создании и принятии на вооружение тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка». Находился в санкционных списках за участие в СВО.

По данным 112, 17 декабря у Кириллова был запланирован очередной брифинг. Такие мероприятия генерал проводил регулярно, на них он зачастую рассказывал о предполагаемой разработке на Украине химического и биологического оружия, а также «грязной бомбы».

Например, в 2022 году он говорил о курируемых США украинских биолабораториях, которые изучали вирусы, способные передаваться через комаров. Он также утверждал, что на Украине разрабатывали проекты по распространению биологического оружия на территорию России с помощью летучих мышей и птиц.

В 2023 году Кириллов рассказывал о планах США доставлять инфицированных комаров с помощью беспилотников, чтобы заражать военнослужащих противника. Он же объяснял рост заболеваемости птичьим гриппом в России миграцией зараженных птиц с территории Украины.

В августе 2024-го Кириллов заявил, что США продолжают разработку биоагентов, «способных избирательно поражать различные этнические группы». По его словам, американские власти интересовались вопросом получения биоматериалов граждан России, Украины и других государств постсоветского пространства.

16 декабря Служба безопасности Украины заочно объявила Кириллову подозрение. По версии украинского следствия, по приказу генерала с февраля 2022 года ВС РФ якобы применили химические боеприпасы на восточном и южном фронтах больше 4,8 тыс. раз.

«Убийцы будут наказаны»

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил «Газете.Ru», что за организацией взрыва стоит Украина, проигрывающая на поле боя. Депутат назвал произошедшее «убийством исподтишка».

«Здесь самое главное продолжать выполнять задачи специальной военной операции, и чем быстрее мы их выполним, тем быстрее все это закончится», — сказал он.

Вице-спикер Совфеда Косачев назвал смерть Кириллова невосполнимой потерей и добавил, что убийцы будут наказаны «вне всякого сомнения и без пощады».

В представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с гибелью генерала напомнила, что он «системно разоблачал преступления англосаксов».

«Работал бесстрашно. Не прятался за спинами. Шел с открытым забралом. За Родину, за правду. Светлая память, царствие небесное», — написала она в своем Telegram-канале.