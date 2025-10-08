Минздрав РФ предложил обязать всех студентов медвузов заключать договоры о целевом обучении

Минздрав РФ намерен обязать всех поступивших в медвузы на бюджет не по целевому договору заключать такой договор при обучении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра здравоохранения РФ Татьяну Семенову.

«Данная новелла предусматривает, что все обучающиеся за счет средств федерального бюджета, поступившие не в рамках квоты целевого приема, должны заключить договор о целевом обучении в процессе обучения», — пояснила Семенова.

18 сентября президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций заявил, что распределение выпускников медицинских вузов может быть одним из вариантов решения кадровой проблемы.

В конце августа правительство России внесло в Государственную думу законопроект, в рамках которого предлагается обязать студентов-бюджетников в медицинских вузах заключать договор о целевом обучении.

Согласно проекту, закон «Об образовании в РФ» предлагается дополнить новой статьей. Согласно положению, студенты-бюджетники, обучающиеся по медицинским и фармацевтическим образовательным программам, должны будут в свой первый учебный год заключить договоры о целевом обучении. Это будет возможно, если есть подходящие предложения, а сам студент соответствует предъявленным заказчиком требованиям.

Ранее Хамзаев поддержал идею сделать все бюджетные места для медиков целевыми.