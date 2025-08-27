Хамзаев поддержал идею сделать все бюджетные места для медиков целевыми

Члeн кoмитета Государственной думы по охране здоровья Бийсултан Хамзаев в интервью Дума ТВ прокомментировал предложение Министерства здравоохранения РФ сделать все бюджетные места для студентов-медиков целевыми. Парламентарий поддержал данную инициативу, отметив при этом, что необходимо обсудить детали ее реализации.

«Я поддерживаю такую позицию о том, что если ты учишься на бюджетном формате, ты должен с точки зрения пользы для общества отработать тот формат. И сейчас я говорю не только про медицинское сообщество, в том числе и про педагогов, и про другие важные социальные профессии», — сказал Хамзаев.

Он добавил, что на сегодняшний день система целевого набора требует доработки, поскольку около 70 % выпускников не возвращаются отрабатывать по направлению.

До этого Минздрав предложил сделать все бюджетные места по основным программам высшего медицинского образования целевыми, а также обязать медиков-целевиков платить компенсацию в трехкратном размере за отказ от отработки. В пресс-службе ведомства объяснили, что мера необходима для решения проблемы нехватки кадров.

