Путин рассказал, как решить кадровую проблему в медицине

Путин: распределение выпускников медвузов может быть решением проблемы с кадрами

Распределение выпускников медицинских вузов может быть одним из вариантов решения кадровой проблемы. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе мероприятия поднял вопрос о кадрах в сфере медицины.

«Спасибо большое, вы подняли ряд очень важных вопросов, безусловно, актуальных, проблему кадров в сфере здравоохранения», — обратился российский лидер к Слуцкому.

В конце августа Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, в рамках которого предлагается обязать студентов-бюджетников в медицинских вузах заключать договор о целевом обучении.

Согласно проекту, закон «Об образовании в РФ» предлагается дополнить новой статьей. Согласно положению, студенты-бюджетники, обучающиеся по медицинским и фармацевтическим образовательным программам, должны будут в свой первый учебный год заключить договоры о целевом обучении. Это будет возможно, если есть подходящие предложения, а сам студент соответствует предъявленным заказчиком требованиям.

Ранее Хамзаев поддержал идею сделать все бюджетные места для медиков целевыми.