В России могут обязать студентов-медиков заключать договоры о целевом обучении

В ГД внесли проект о целевом обучении для студентов-бюджетников в медвузах

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, в рамках которого предлагается обязать студентов-бюджетников в медицинских вузах заключать договор о целевом обучении. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Согласно проекту, закон «Об образовании в РФ» предлагается дополнить новой статьей. Согласно положению, студенты-бюджетники, обучающиеся по медицинским и фармацевтическим образовательным программам, должны будут в свой первый учебный год заключить договоры о целевом обучении. Это будет возможно, если есть подходящие предложения, а сам студент соответствует предъявленным заказчиком требованиям.

Помимо этого, документ предусматривает аналогичную возможность для студентов, которые восстановились для дальнейшего обучения, а также обучающимся, чей договор на целевое обучение был расторгнут. Если студенты не успеют заключить договор в установленный срок, то им грозит отчисление, следует из законопроекта.

26 августа Минздрав РФ предложил обязать студентов, поступающих на бюджетные места в медицинские вузы, заключить договор о целевом обучении. Кроме того, в рамках инициативы предлагалось обязать студентов, нарушающих условия договора, платить в бюджет компенсацию в размере затраченной на их обучение суммы и штраф в двукратном размере компенсации.

Ранее Хамзаев поддержал идею сделать все бюджетные места для медиков целевыми.