Стало известно, кому покровительствовал экс-судья Момотов

Бывший судья Момотов оказывал протекцию экс-председателю Краснодарского крайсуда
Federation Council of Russia/Global Look Press

В ходе слушаний в Останкинском суде Москвы, сторона обвинения заявила, что экс-судья Верховного суда РФ Виктор Момотов оказывал покровительство бывшему председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам прокурора, Чернов содействовал назначению Момотова на пост Верховного судьи, не имея опыта работы в правоохранительных органах и судебной системе.

«В дальнейшем Чернов имел некую протекцию от Верховного суда через Момотова», — подчеркнул прокурор.

Сторона обвинения назвала это «кубанским правосудием».

В конце сентября московский суд арестовал имущество Момотова и связанных с ним лиц, общая стоимость активов составила не менее 9 млрд рублей. Кроме того, отправлен под стражу компаньон экс-судьи Андрей Марченко – вместе с ним, по версии следствия, Момотов незаконно владел сетью отелей Marton. Все обвинения отставной судья отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Момотов участвует в заседании по конфискации имущества.

