Бывший судья Момотов участвует в заседании по конфискации имущества

Владимир Астапкович/РИА Новости

Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов прибыл в Останкинский суд Москвы для участия в заседании по вопросу о конфискации имущества по иску Генеральной прокуратуры. Об этом сообщает ТАСС.

Момотов прибыл в суд в сопровождении адвокатов. Экс-судья ВС РФ участвует в обсуждении многочисленных процессуальных ходатайств, говорится в сообщении.

Генпрокуратура требует изъять активы Момотова на сумму не менее 9 млрд рублей.

В конце сентября московский суд арестовал имущество Момотова и связанных с ним лиц, общая стоимость активов составила не менее 9 млрд рублей. Кроме того, отправлен под стражу компаньон экс-судьи Андрей Марченко – вместе с ним, по версии следствия, Момотов незаконно владел сетью отелей Marton.

Сам отставной судья пришел в суд для обсуждения иска, рассмотрение дела начнется 8 октября. Все обвинения юрист отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывшему судье ВС Момотову ограничили выезд из России.

