Гостиницы на 9 млрд рублей: у экс-судьи ВС Момотова арестовали все имущество

Московский суд арестовал имущество экс-судьи Верховного суда Виктора Момотова и связанных с ним лиц, общая стоимость активов составила не менее 9 млрд рублей. Кроме того, отправлен под стражу компаньон Момотова Андрей Марченко – вместе с ним, по версии следствия, Момотов незаконно владел сетью отелей Marton. Сам отставной судья пришел в суд для обсуждения иска, рассмотрение дела начнется 8 октября. Все обвинения юрист отрицает.

Отставной судья Верховного суда России Виктор Момотов пришел в Останкинский суд Москвы на беседу по иску Генеральной прокуратуры об изъятии его имущества, сообщило агентство ТАСС. Он вошел в здание вместе с адвокатами и не стал общаться с прессой.

Как заявил агентству источник, все имущество Момотова и связанных с ним 22 лиц уже арестовано . В числе фигурантов — компаньоны экс-судьи Андрей и Иван Марченко. Под арестом — гостиница «Вологда» и еще около ста объектов, они подлежат изъятию для передачи государству. Всего активы Момотова оцениваются в как минимум 9 млрд рублей.

Адвокат Иван Дворовенко, который представляет интересы Андрея Марченко, также сообщил, что его подзащитного поместили под стражу: это произошло еще в день подачи иска Генпрокуратуры об изъятии имущества . Марченко владеет сетью отелей Marton, в иске ГП он назван «краснодарским представителем криминалитета». По версии следствия, совладельцем сети является Момотов.

Всего в иске не менее 114 томов, его рассмотрение по существу начнется 8 октября, сообщил Дворовенко.

Иск к Момотову

Генпрокуратура предполагает, что около ста объектов недвижимости фактически принадлежат Момотову, хотя формально они зарегистрированы на других людей. Следователи считают, что экс-судья мог сотрудничать с организаторами ОПГ «Покровские» Аркадием Чебановым и Андреем Коровайко , которые «сформировали активы за счет коррупционного использования власти, силовых захватов и вынесения неправосудных судебных актов». Якобы за услуги он вместе с предпринимателем Андреем Марченко получил большой участок в Ростове-на-Дону, где они построили десятиэтажную гостиницу «Marton Седова».

После этого Момотов с помощью своего положения якобы помог Марченко легализовать еще несколько объектов недвижимости в Краснодаре, Ростовской, Воронежской, Нижегородской областях. Главным активом дела стала сеть Marton, в которую входят 40 комплексов.

У Момотова было и другое имущество, которое он переписал на мать после вступления в должность судьи. Женщина в силу возраста, вероятно, вряд ли занималась бизнесом. Кроме этого, Момотов получил из бюджета Краснодара более 100 млн рублей по якобы фиктивному спору. Экс-судью и Марченко также подозревают в уклонении от уплаты налогов.

В СМИ пишут, что инициатором иска мог быть генеральный прокурор Игорь Краснов, который недавно стал главой Верховного суда. Момотов отрицает обвинения и называет их клеветой.

Карьера Момотова

Виктор Момотов родился 30 мая 1961 года в поселке Гирей в Краснодарском крае. После школы он пошел в местный техникум электронного приборостроения. Затем юрист три года служил на флоте, а после поступил в Кубанский государственный университет на юридический факультет, который окончил с отличием. Защитил кандидатскую и докторскую диссертации по юриспруденции. Он активно развивал карьеру в сфере образования, в 2007 года став деканом юридического факультета своего вуза.

В 2010 году Момотов стал судьей Верховного суда России. Затем его назначили секретарем пленума Верховного суда, а после — председателем Совета судей России. Во время его работы Совет разработал рекомендации по поведению судей в интернете и планировал подготовить документ о наказаниях для журналистов за давление и необоснованную критику судов, но последнюю идею так и не реализовали. Момотов выступал за трансляцию заседаний на YouTube, публично говорил о необходимости обеспечить безопасность судей.

26 сентября 2025 года, уже после подачи иска ГП, Момотов ушел в отставку. Его полномочия судьи Верховного суда прекратили. Сам он объяснил РБК, что сохраняет статус судьи в отставке и не покидал пост главы Совета судей.

«Я ушел в отставку лишь только потому, что складывающаяся ситуация вокруг моего имени, несмотря на презумпцию добросовестности, отражается на авторитете судебной власти, чем я очень дорожу. Собираюсь в освобождающееся время защищать всеми законными способами свое доброе имя», — подчеркнул Момотов.