Студент в Германии вызвал скандал заявлением о предпочтении Путина

В Германии студент устроил скандал, назвав Путина предпочтительным лидером ФРГ
Григорий Сысоев/РИА Новости

Высказывание 19-летнего студента из Ганновера в телевизионном ток-шоу вызвало скандал в Германии. Об этом сообщает Frankfurter Rundschau.

«Я не хочу служить в армии. Я бы не пошел защищать Германию. Если выбирать между тем, чтобы Германия воевала или ей руководил Путин, то я бы выбрал Путина», — сказал он в эфире программы «Die 100 — Was Deutschland bewegt» на телеканале ARD.

Студент также добавил, что конфликт с Россией не принес украинцам никакой пользы. По информации издания, эти слова вызвали замешательство у ведущих и возмущение публики. Ведущие попытались сменить тему обсуждения, переведя разговор на необходимость военной реформы.

5 октября председатель Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр Баварии Маркус Зёдер раскритиковал проект закона о новой модели военной службы и выступил за возвращение обязательного призыва в армию.

Немецкий студент: я предпочел бы, чтобы Германией руководил Путин, а не воевать

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил призыв женщин на военную службу в Германии из-за России.

