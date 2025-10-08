Студент в Германии вызвал скандал заявлением о предпочтении Путина

Высказывание 19-летнего студента из Ганновера в телевизионном ток-шоу вызвало скандал в Германии. Об этом сообщает Frankfurter Rundschau.

«Я не хочу служить в армии. Я бы не пошел защищать Германию. Если выбирать между тем, чтобы Германия воевала или ей руководил Путин, то я бы выбрал Путина», — сказал он в эфире программы «Die 100 — Was Deutschland bewegt» на телеканале ARD.

Студент также добавил, что конфликт с Россией не принес украинцам никакой пользы. По информации издания, эти слова вызвали замешательство у ведущих и возмущение публики. Ведущие попытались сменить тему обсуждения, переведя разговор на необходимость военной реформы.

5 октября председатель Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр Баварии Маркус Зёдер раскритиковал проект закона о новой модели военной службы и выступил за возвращение обязательного призыва в армию.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил призыв женщин на военную службу в Германии из-за России.