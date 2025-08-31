Мерц допустил призыв женщин на военную службу в Германии из-за России

Мерц не исключил призыва женщин на военную службу из-за якобы угроз от России

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не исключает возможности призыва женщин на военную службу из-за якобы угроз от России. Его слова передает издание zdfheute.

По его словам, если новая модель добровольной военной службы будет недостаточной, «тогда придется разработать механизм для возвращения к обязательной военной службе», где призыв женщин также не исключен.

В то же время Мерц заметил, что на сегодняшний день конституция страны не позволяет призывать женщин на военную службу, поэтому в случае необходимости придется внести поправки.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что бундесвер должен расти, чтобы реагировать на международную ситуацию в области безопасности и якобы «агрессивное» поведение России. По его словам, правительство предложит ряд стимулов для достижения новых показателей, в частности повышение зарплаты, чтобы «повысить привлекательность по сравнению с нынешним положением».

Ранее Мерц захотел «принудить» Россию остановить конфликт на Украине одним способом.