На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Немецкий политик выступил за возвращение обязательного призыва в армию

Лидер ХСС выступил за возвращение в Германии обязательного призыва в армию
true
true
true
close
Mindaugas Kulbis/AP

Председатель Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр Баварии Маркус Зёдер раскритиковал проект закона о новой модели военной службы и выступил за возвращение обязательного призыва в армию. Свое мнение о законе он высказал в интервью газете Bild, передает ТАСС.

Политик считает, что Германия не сможет избежать обязательной военной службы и в этом вопросе недостаточно полумер.

«Добровольная служба может быть лишь первым шагом. Во времена серьезной угрозы нам нужно больше, чем армия, основанная на анкетировании <...> Чем раньше и четче будет введена воинская повинность, тем лучше», — сказал Зёдер.

По его мнению, безопасность страны находится под серьезной угрозой, каждый день промедления ослабляет ее безопасность. Поэтому ФРГ необходимо подготовиться и значительно усилить Бундесвер, в том числе за счет количества личного состава.

До этого вернуть обязательный призыв на военную службу призвал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

Ранее Мерц не исключил призыва женщин на военную службу из-за угроз от России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами