Немецкий политик выступил за возвращение обязательного призыва в армию

Лидер ХСС выступил за возвращение в Германии обязательного призыва в армию

Председатель Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр Баварии Маркус Зёдер раскритиковал проект закона о новой модели военной службы и выступил за возвращение обязательного призыва в армию. Свое мнение о законе он высказал в интервью газете Bild, передает ТАСС.

Политик считает, что Германия не сможет избежать обязательной военной службы и в этом вопросе недостаточно полумер.

«Добровольная служба может быть лишь первым шагом. Во времена серьезной угрозы нам нужно больше, чем армия, основанная на анкетировании <...> Чем раньше и четче будет введена воинская повинность, тем лучше», — сказал Зёдер.

По его мнению, безопасность страны находится под серьезной угрозой, каждый день промедления ослабляет ее безопасность. Поэтому ФРГ необходимо подготовиться и значительно усилить Бундесвер, в том числе за счет количества личного состава.

До этого вернуть обязательный призыв на военную службу призвал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

Ранее Мерц не исключил призыва женщин на военную службу из-за угроз от России.