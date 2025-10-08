На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Рязанской области увеличили выплату за привлечение иностранцев в зону спецоперации

Власти Рязани выплатят 600 тысяч рублей за привлечение иностранцев в ВС РФ
true
true
true
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Рязанской области увеличили в семь раз выплату за привлечение иностранцев на контрактную службу с обязательным участием в военной операции на Украине. Это следует из постановления губернатора региона Павла Малкова, которое опубликовано на портале официально опубликованных правовых актов.

Документ вносит изменения в постановление губернатора от 1 августа этого года «О поощрении лиц, оказавших содействие в привлечении граждан, лиц без гражданства к заключению контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Постановлением сумма увеличивается с 80 460 рублей до 574 713 рублей за каждое привлеченное лицо.

При этом иностранцы не должны быть гражданами стран СНГ. Выплату не смогут получить те, в чьи должностные обязанности входит проведение отбора кандидатов для поступления на военную службу, а также сотрудники прокуратуры, МВД, ФСИН, ФССП, ФСБ.

7 июля президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий иностранцам заключать контракты на службу в Вооруженных силах РФ.

Ранее Минобороны РФ выступило за изменение списка болезней, запрещающих службу по контракту.

