Иностранцы смогут служить в ВС РФ по контракту

Путин указом разрешил лицам без гражданства РФ служить в армии по контракту

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий иностранцам заключать контракты на службу в Вооруженных силах РФ. Соответствующий документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.

Благодаря поправкам лица без гражданства смогут заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ и воинских формированиях. Контракты будут заключаться до окончания периода мобилизации, прекращения действия военного положения или истечения военного времени.

«В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом предусматриваются поступление иностранных граждан и лиц без гражданства на военную службу по контракту и прохождение ими военной службы», — говорится в тексте указа.

При этом в рамках указа поправки были внесены сразу в несколько законов. В частности, изменения коснулись законов «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне» и «О статусе военнослужащих».

До этого официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что министерство поможет участнику специальной военной операции (СВО) из Латвии получить гражданство РФ.

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