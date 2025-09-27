Минобороны РФ выступило за изменение списка болезней, запрещающих службу по контракту

Минобороны РФ выступило за расширение перечня заболеваний, запрещающих заключать контракт на военную службу при мобилизации. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно его тексту, количество таких заболеваний увеличится с 26 до 35 . В списке появились пункты о вестибулярных расстройствах, стойком понижении слуха, болезнях, аномалиях и повреждениях аорты, артерий и вен, лимфатических сосудов, а также о челюстно-лицевых аномалиях. Кроме того, ведомство расширило положения документа о деформации и дефектах конечностей, последствиях переломов позвоночника, костей туловища, поражении костей и наличии инородного тела в полости черепа и в мозге.

Сейчас проект проходит стадию общественного обсуждения. Если его примут, прошлый утратит силу.

В феврале этого года Министерство обороны России внесло изменения в список болезней, которые проверяют на медкомиссии и освидетельствовании военнослужащих с учетом опыта проведения СВО. Были скорректированы требования к состоянию здоровья граждан, которые хотят заключить контракт с Минобороны, поступить в высшие военные учебные заведения или подлежат призыву на срочную службу.

Ранее в Кремле объяснили, почему в России больше не было частичной мобилизации.