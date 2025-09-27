На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ выступило за изменение списка болезней, запрещающих службу по контракту

Минобороны хочет расширить список болезней, запрещающих службу при мобилизации
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Минобороны РФ выступило за расширение перечня заболеваний, запрещающих заключать контракт на военную службу при мобилизации. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно его тексту, количество таких заболеваний увеличится с 26 до 35. В списке появились пункты о вестибулярных расстройствах, стойком понижении слуха, болезнях, аномалиях и повреждениях аорты, артерий и вен, лимфатических сосудов, а также о челюстно-лицевых аномалиях. Кроме того, ведомство расширило положения документа о деформации и дефектах конечностей, последствиях переломов позвоночника, костей туловища, поражении костей и наличии инородного тела в полости черепа и в мозге.

Сейчас проект проходит стадию общественного обсуждения. Если его примут, прошлый утратит силу.

В феврале этого года Министерство обороны России внесло изменения в список болезней, которые проверяют на медкомиссии и освидетельствовании военнослужащих с учетом опыта проведения СВО. Были скорректированы требования к состоянию здоровья граждан, которые хотят заключить контракт с Минобороны, поступить в высшие военные учебные заведения или подлежат призыву на срочную службу.

Ранее в Кремле объяснили, почему в России больше не было частичной мобилизации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами