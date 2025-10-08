Мать вызволенной из рабства в Мьянме россиянки рассказала о состоянии дочери

Мать спасенной из плена в Мьянме россиянки заявила, что она чувствует себя хорошо

Россиянка, освобожденная из рабства в Мьянме, чувствует себя хорошо. Об этом RT рассказала мать вызволенной гражданки РФ.

От других комментариев женщина отказалась.

7 октября россиянку, которую незаконно вывезли из Таиланда в Мьянму, вернули в Бангкок и передали российским дипломатам. Как рассказал ранее посол РФ в Таиланде Евгений Томихин, девушке обещали работу моделью, которая на деле оказалась рабством в мошенническом кол-центре. После прибытия в королевство россиянку вывезли в Мьянму, где она должна была «разводить» людей на деньги.

Вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников заявил, что крупное число россиян может находиться в рабстве за границей. По его словам, запрос о расследовании деятельности по вовлечению граждан РФ в рабство будет подан в Следственный комитет (СК).

