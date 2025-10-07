В России высказались о ситуации с освобожденной из рабства в Мьянме россиянкой

Крупное число россиян может находиться в рабстве за границей — запрос о расследовании деятельности по вовлечению граждан РФ в рабство будет подан в Следственный комитет (СК). Об этом заявил РИА Новости вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников.

«Я намереваюсь направить обращение в Следственный комитет с просьбой расследовать деятельность по вовлечению в рабство наших соотечественников как на территории Мьянмы, так и на территории других стран», – сказал он.

По словам Мельникова, это явление вызывает большие опасения. Он предположил, что в ходе совместной работы с российскими ведомствами ситуацию в этом направлении можно будет исправить.

До этого в пресс-службе посольства России в Бангкоке сообщили, что гражданка РФ, которую вывезли из Таиланда и взяли в рабство в Мьянме, освободили и передали российским дипломатам.

Как рассказывала СМИ знакомая пострадавшей, девушка приехала в Бангкок из Читы после предложения работы в Telegram-канале. Она планировала работать моделью, но вместо этого ее увезли в лагерь на границе с Мьянмой. Там рабов из разных стран заставляют заниматься мошенничеством. Пленники работают по 16 часов в сутки за еду и подвергаются физическому насилию. В случае, если человек не повинуется требованиям, его бьют и угрожают, что продадут на органы.

Ранее китаянка продала своего возлюбленного в рабство и уехала отдыхать в Таиланд.