«Рабыня за миску риса»: спасенную из рабства в Мьянме россиянку доставили в Бангкок

Россиянку, которую незаконно вывезли из Таиланда в Мьянму, вернули в Бангкок и передали российским дипломатам. Как рассказал ранее посол РФ в Таиланде Евгений Томихин, девушке обещали работу моделью, которая на деле оказалась рабством в мошенническом кол-центре. После прибытия в королевство россиянку вывезли в Мьянму, где она должна была «разводить» людей на деньги. Как люди попадают в такие кол-центры и как работают там — в материале «Газеты.Ru».

Россиянку Д. Т. Очирнимаеву, которую обманом вывезли из Таиланда в Мьянму, освободили и передали российским дипломатам. Об этом сообщило посольство РФ в королевстве в Telegram-канале.

Как рассказали в диппредставительстве, в некоторых странах региона действует транснациональная преступная сеть, которая вербует иностранных граждан, в том числе россиян, под предлогом трудоустройства в Таиланде. Некоторых после прохождения «онлайн-собеседования» приглашают в Бангкок, откуда незаконно вывозят в Мьянму в обход официальных пунктов пограничного контроля.

«В такую активность была в том числе вовлечена гражданка Российской Федерации Д. Т. Очирнимаева, которая прибыла в Таиланд по приглашению «работодателя», после чего была насильственно перемещена в Мьянму и задействована в противоправной деятельности в нелегальном кол-центре», — пояснили в посольстве.

Благодаря совместным усилиям тайский и мьянманских полицейских россиянку освободили и поместили в миграционный центр города Мьявади. 7 октября Очирнимаеву вернули в Таиланд и передали дипломатам РФ.

Как россиянка попала в рабство?

26 сентября посол РФ в Таиланде Евгений Томихин сообщил ТАСС, что неизвестные обманным путем вывезли россиянку в Мьянму с территории Таиланда, предположительно, для принудительной работы в мошеннических кол-центрах.

«Первоначально нашей соотечественнице обещали работу моделью в Таиланде — соответствующее предложение она получила в одном из неизвестных Telegram-каналов и приняла решение ехать. К сожалению, сейчас связи с ней нет, а последний телефонный разговор с ее матерью состоялся через два дня после прибытия в Мьянму», — рассказал Томихин, добавив, что диппредставительство занимается спасением россиянки.

Позже Mash уточнил, что девушка из Читы приехала в Бангкок работать моделью по объявлению, а стала «рабыней за миску риса». Знакомая россиянки пояснила Telegram-каналу, что

по прибытии в Таиланд девушку увезли в специальный лагерь на границе с Мьянмой, где люди «становятся рабами и обслуживают «хозяев».

«Их заставляют заниматься мошенничеством — молодых красивых девушек делают «моделями», чтобы «разводили» на деньги своим лицом и телом, остальные работают с текстами и вымогают кэш. Тех, кто не слушается, бьют плетью и грозят продать на органы», — писал Mash.

По словам собеседницы канала, в лагере было много людей из стран СНГ, особенно россиян. Кроме того, там также содержали китайцев и уроженцев Юго-Восточной Азии.

«Славяне и европейцы в почете — владельцы скам-центра сажают их на «видеоразводки». А вот азиатам не повезло — они не могут вернуться домой из-за долгов и уголовных дел, поэтому их избивают и платят за работу едой», — говорилось в публикации Mash.

Как уточнял канал, работать людей заставляли по 16 часов в день и не платили. Это было связано с тем, что в буферной зоне, где находился лагерь, не работают никакие законы. Выбраться при этом можно, однако стоит это $15 тыс. Но даже если человек найдет такие деньги, после освобождения ему грозит миграционная тюрьма за превышение сроков безвизового режима.

Русский айтишник и китайский актер

Россиянка из Читы — не первая, кто попадает в рабство в Мьянме. В декабре 2024 года Mash рассказывал об IT-специалисте из России. Вадим П. также был родом из Читы, жил в Благовещенске. Однажды мужчина получил предложение о работе от китайского бизнесмена с условием переезда в Мьянму. Вадим согласился и отправился в страну, однако по приезде у него отобрали паспорт.

«Россиянин работал по 20 часов в день 6 месяцев подряд. Платили едой. «Рабовладельцы» угрожали, если откажется «разводить» россиян — будут последствия. За это время успел познакомиться с другими рабами — все оказались гражданами Шри-Ланки. В один из дней они начали разрабатывать план побега», — сообщал Telegram-канал.

Вадиму и другим жителям лагеря удалось устроить бунт, во время него они смогли позвонить в посольство Шри-Ланки в Таиланде и предупредить о побеге.

«Вскоре они выбрались из офиса, подкупили местных и добрались до границы с Таиландом. Там их уже ждали пограничники на грузовиках, чтобы оказать необходимую помощь», — добавил Mash.

Похожая история со счастливым концом случилась и с китайским актером Ван Сином. Не слишком востребованный на родине, он нашел в китайском WeChat предложения о съемках в криминальном фильме. Стартовали они в январе в Бангкоке. Актер откликнулся на предложение, записал видео и получил билет в Таиланд. Вылет был запланирован на 3 января.

Однако позже выяснилось, что съемки перенесли в город Мэсот (около 500 км от Бангкока), и сошедший с самолета Ван Син отправился туда за свой счет, отдав таксисту 5 тыс. батов (около 15 тыс. руб.). Все происходящее насторожило девушку актера Цзяцзя, однако Ван Син успокоил ее.

В Мэсоте он пересел в другую машину, которую за ним якобы прислали организаторы съемок. Последнее сообщение своей возлюбленной актер отправил, подъезжая к границе Таиланда. После этого он больше не выходил на связь.

Как позже рассказал сам Ван Син, из Мэсота его на лодке перевезли в Мьянму — на той стороне актера уже ждали вооруженные люди. Тогда он понял, что дело плохо, однако из-за страха не стал сопротивляться. Первые несколько дней его и еще десять мужчин из Китая держали в здании скам-центра, затем перевели в другое, где было уже 50 человек. Там людей учили быстро печатать на клавиатуре, но до мошенничества дела не дошло.

Благодаря шумихе, которую подняла в соцсетях Цзяцзя, Ван Сина удалось быстро найти и освободить. Однако поначалу ни китайские, ни тайские полицейские не хотели помогать девушке, так как у Мэсота дурная репутация.

Как работают скам-центры?

Как рассказала RT юрист и переводчик Елена Фоминых, многие люди попадают в скам-центры, получая заманчивое предложение о работе в Таиланде.

«Ищут жертв специальные вербовщики. Людям предлагают работу, объясняют, что надо будет «работать по телефону». Берут практически всех, кто знает английский. Зарплата — $5 тыс. На это люди и ведутся», — сообщила юрист.

По приезде в Таиланд иностранцев грузят в автобусы и везут «к офисам». Некоторые уже в этот момент начинают подозревать неладное, так как дорога занимает примерно 12 часов. Однако людей успокаивают.

«Некоторые понимают, что находятся на границе: смотрят по телефону локацию, а это граница с Мьянмой. Их перевозят через реку, причем паспортный контроль не проходят: там свои все, этих людей пропускают. Эта территория находится в буферной зоне на границе Мьянмы, она под влиянием военных, поэтому ее по факту даже не контролируют центральные власти страны. Этим в том числе осложняется спасение людей», — уточнила Фоминых.

Иностранцев привозят в кол-центры, где уже живут сотни таких «сотрудников» в комнатах с многоярусными кроватями по 20–30 человек.

«Внутри территория, где находятся эти кол-центры, — как целый город. Там есть свои магазины, столовые, то есть людей кормят, поят», — пояснила юрист.

У людей забирают паспорта и телефоны, вместо них они получают рабочие, с которых предстоит звонить и обманывать людей. Два основных направления скама: липовые инвестиции и романтические переписки с последующим «разводом» жертв на деньги.

«Мошенники создают поддельные аккаунты в приложениях для знакомств и соцсетях, заводят знакомства с иностранцами, а когда те попадают на крючок, под разными предлогами выманивают тысячи, а то и десятки тысяч долларов или евро», — писала «Лента.ру»

За неповиновение в таких скам-центрах пытают: людей подолгу держат в темноте, бьют током, избивают, могут даже сломать ноги, а также угрожают разделать на органы. По словам Елены Фоминых, большинство заложников таких центров — это граждане Вьетнама, Индии, Шри-Ланки. Есть среди них и люди из стран СНГ. Отношение к русским, как отметила юрист, при этом более лояльное: их, по крайней мере, не бьют. Однако другим достается, например, за плохую работу — если «сотрудник» не обеспечивает ожидаемый доход.

«Самостоятельно выбраться с этой территории практически невозможно: кол-центры охраняют вооруженные люди», — уточнила юрист, при этом добавив, что сотрудникам скам-центров не ограничивают доступ в интернет. Именно так они выходят на тех, кто может им помочь. Однако процесс спасения часто затягивается из-за многих причин.

«Проблема, что таких локаций там огромное количество. Мы пытаемся установить точное местонахождение людей, передаем сведения в МИД Мьянмы, который, в свою очередь, связывается с российским посольством. Сами они не могут вмешаться, так как эти центры расположены на территориях, которые не под контролем именно Мьянмы: это сепаратистские военные организации», — объяснила Фоминых.

По ее словам, после этого мьянманские дипломаты обращаются к «частной волонтерской военной организации». Однако ее представители не спешат сразу вызволять людей, а «ждут, пока у них наберется человек 20, кого нужно спасти, заходят туда с автоматами и этих людей забирают».