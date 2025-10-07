Попавшую в рабство в Мьянме россиянку освободили

Гражданку РФ, которую вывезли из Таиланда и взяли в рабство в Мьянме, освободили и передали российским дипломатам. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Бангкоке.

«7 октября 2025 года <...> была организована передача на таиландскую сторону освобожденной гражданки Российской Федерации с дальнейшим сопровождением в город Бангкок с целью вылета на родину», — говорится в сообщении.

До этого ТАСС писал о том, что пропавшая женщина была обнаружена. Специалисты занимались оформлением документов для ее экстрадиции на территорию Российской Федерации.

Как рассказывала СМИ знакомая пострадавшей, девушка приехала в Бангкок из Читы после предложения работы в Telegram-канале. Она планировала работать моделью, но вместо этого ее увезли в лагерь на границе с Мьянмой. Там рабов из разных стран заставляют заниматься мошенничеством. Пленники работают по 16 часов в сутки за еду и подвергаются физическому насилию. В случае, если человек не повинуется требованиям, его бьют и угрожают, что продадут на органы.

