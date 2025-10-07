В консульстве РФ рассказали о россиянах, оставшихся в кол-центрах Мьянмы

В настоящее время в кол-центрах Мьянмы, которыми управляют мошенники, остаются несколько граждан РФ, однако их точное количество пока неизвестно. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.

«О гражданах других стран СНГ нам неизвестно, но о том, что там еще есть россияне, мы знаем, хотя и не знаем их точного количества. Должен оговориться, что там есть как те, кого удерживают против их воли, так и те, кто находится в кол-центрах сознательно», — сказал консул.

Он уточнил, что полной информацией о таких гражданах дипломаты не обладают, и контактов с их семьями у посольства в Бангкоке нет.

7 октября в Мьянме освободили попавшую в рабство россиянку.

Девушка приехала в Бангкок из Читы после предложения работы в Telegram-канале. Она планировала работать моделью, но вместо этого ее увезли в лагерь на границе с Мьянмой, где рабов из разных стран заставляют заниматься мошенничеством. Пленники работают по 16 часов в сутки за еду и подвергаются физическому насилию. В случае, если человек не повинуется требованиям, его бьют и угрожают, что продадут на органы.

Ранее в России допустили, что большое число граждан страны могут быть в рабстве за рубежом.