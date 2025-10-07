На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В консульстве РФ рассказали о россиянах, оставшихся в кол-центрах Мьянмы

Консульство РФ: несколько россиян остаются в рабстве в кол-центрах Мьянмы
true
true
true
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

В настоящее время в кол-центрах Мьянмы, которыми управляют мошенники, остаются несколько граждан РФ, однако их точное количество пока неизвестно. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.

«О гражданах других стран СНГ нам неизвестно, но о том, что там еще есть россияне, мы знаем, хотя и не знаем их точного количества. Должен оговориться, что там есть как те, кого удерживают против их воли, так и те, кто находится в кол-центрах сознательно», — сказал консул.

Он уточнил, что полной информацией о таких гражданах дипломаты не обладают, и контактов с их семьями у посольства в Бангкоке нет.

7 октября в Мьянме освободили попавшую в рабство россиянку.

Девушка приехала в Бангкок из Читы после предложения работы в Telegram-канале. Она планировала работать моделью, но вместо этого ее увезли в лагерь на границе с Мьянмой, где рабов из разных стран заставляют заниматься мошенничеством. Пленники работают по 16 часов в сутки за еду и подвергаются физическому насилию. В случае, если человек не повинуется требованиям, его бьют и угрожают, что продадут на органы.

Ранее в России допустили, что большое число граждан страны могут быть в рабстве за рубежом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами