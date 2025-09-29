На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка уехала в Таиланд работать моделью, но попала в рабство

В Таиланде похитили туристку из РФ и отдали в рабство на границе с Мьянмой
Shutterstock

Россиянку продали в рабство, похитив ее во время пребывания в Таиланде. Об этом сообщает Mash.

Как рассказала знакомая пострадавшей, девушка приехала в Бангкок из Читы после предложения работы в Telegram-канале. Она планировала работать моделью, но вместо этого ее увезли в лагерь на границе с Мьянмой. Там рабов из разных стран заставляют заниматься мошенничеством. Пленники работают по 16 часов в сутки за еду и подвергаются физическому насилию. В случае, если человек не повинуется требованиям, его бьют и угрожают, что продадут на органы.

«Сейчас девушка все еще в «тюрьме» — она не может выйти из лагеря, связи с ней нет», — сообщается в публикации.

По данным Telegram-канала, в рабство в этот лагерь, как правило, увозят европейцев, китайцев и уроженцев Юго-Восточной Азии. Чтобы уйти, пленник должен заплатить $15 000. После этого он может угодить в тюрьму, так как к этому моменту 60-дневная виза истечет.

