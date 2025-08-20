На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Девушка продала своего возлюбленного в рабство и уехала отдыхать в Таиланд

В Мьянме освободили китайца, которого 17-летняя девушка продала в рабство
Xiaohongshu

Китаянка продала своего молодого человека в рабство и уехала в Таиланд отдыхать, сообщает Thaiger.

В феврале этого года 19-летний юноша из Чжаньцзяна, провинция Гуандун, отправился в Бангкок со своей 17-летней девушкой. Как уточняется, пара познакомилась в бильярдной. Девушка рассказывала, что ее родители — успешные инвесторы, и обещала молодому человеку работу в Мьянме, где у них якобы имеется семейный бизнес. Сестра пострадавшего описывает подругу брата как яркую, с вызывающей одеждой и поддельными дизайнерскими сумками.

Родные жертвы не знали, что он путешествует со своей подругой, но через соцсети выяснили, что он находится у границы Таиланда и Мьянмы. Именно там девушка отказалась от него и продала за 100 тыс. юаней (примерно 850 тыс. рублей), также забрав с собой паспорт и телефон. Далее юношу схватили вооруженные люди. Он провел четыре месяца в плену, где его избивали, стригли наголо, лишали пищи и заставляли работать по 16-20 часов в день, пока семья не смогла собрать 350 тыс. юаней выкупа за его освобождение.

В июне пострадавший вернулся домой, за это время он потерял более 10 кг и стал плохо слышать. Теперь молодой человек живет с паранойей, опасаясь повторного похищения. Его бывшую девушку арестовали после возвращения в Китай из отпуска в Таиланде. Ее обвиняют в мошенничестве и торговле людьми.

Ранее девочку-подростка обманом вывезли в Турцию и заставили заниматься проституцией.

