Вывезенную из Таиланда в Мьянму гражданку РФ нашли

Посольство РФ в Мьянме: найдена вывезенная с территории Таиланда россиянка
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Россиянку, которую вывезли из Таиланда в Мьянму, нашли. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас специалисты оформляют документы для экстрадиции гражданки России на родину.

«Посольство России в Мьянме совместно с профильными органами Мьянмы предприняло необходимые шаги по установлению места нахождения российской гражданки и ее передачи в региональный полицейский миграционный центр. В настоящее время производится оформление документов для ее экстрадиции с территории Мьянмы и возвращения на Родину», — рассказали в консульском отделе российского диппредставительства в Республике.

Мьянманские власти оказывают полное необходимое содействие в урегулировании проблемной ситуации, добавили там.

Как рассказывала СМИ знакомая пострадавшей, девушка приехала в Бангкок из Читы после предложения работы в Telegram-канале. Она планировала работать моделью, но вместо этого ее увезли в лагерь на границе с Мьянмой. Там рабов из разных стран заставляют заниматься мошенничеством. Пленники работают по 16 часов в сутки за еду и подвергаются физическому насилию. В случае, если человек не повинуется требованиям, его бьют и угрожают, что продадут на органы.

Ранее женщину, прилетевшую в Марокко из Шотландии, депортировали через пять минут после начала отпуска.

