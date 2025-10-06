Бывшего судью Момотова исключили из комиссии при президенте

Бывшего судью Верховного суда РФ Виктора Момотова (на фото) исключили из комиссии при президенте по вопросу о назначении судей. Указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

«Внести в состав комиссии при президенте Российской Федерации по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий... изменение, исключив из него Момотова В.В.», — говорится в документе.

В конце сентября московский суд арестовал имущество Момотова и связанных с ним лиц, общая стоимость активов составила не менее 9 млрд рублей. Кроме того, отправлен под стражу компаньон экс-судьи Андрей Марченко – вместе с ним, по версии следствия, Момотов незаконно владел сетью отелей Marton.

Сам отставной судья пришел в суд для обсуждения иска, рассмотрение дела начнется 8 октября. Все обвинения юрист отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывшему судье ВС Момотову ограничили выезд из России.