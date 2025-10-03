На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывшему судье ВС Момотову ограничили выезд из России

Приставы ограничили выезд из России бывшему судье ВС Виктору Момотову
true
true
true
close
Federation Council of Russia/Global Look Press

Судебные приставы ограничили выезд из России бывшему судье Верховного суда Виктору Момотову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, выезд Момотову был ограничен в рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры. Такая же ограничительная мера наложена и на других аффилированных с ним лиц.

30 сентября сообщалось, что бывший судья Верховного суда Момотов упоминается в уголовном деле предпринимателя Андрея Марченко, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Московский суд арестовал имущество Виктора Момотова и связанных с ним лиц, общая стоимость активов составила не менее 9 млрд рублей. Момотов незаконно владел сетью отелей Marton. Сам отставной судья пришел в суд для обсуждения иска, рассмотрение дела начнется 8 октября. Все обвинения юрист отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Момотов назвал клеветой обвинение в коррупции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами