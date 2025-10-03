Бывшему судье ВС Момотову ограничили выезд из России

Судебные приставы ограничили выезд из России бывшему судье Верховного суда Виктору Момотову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, выезд Момотову был ограничен в рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры. Такая же ограничительная мера наложена и на других аффилированных с ним лиц.

30 сентября сообщалось, что бывший судья Верховного суда Момотов упоминается в уголовном деле предпринимателя Андрея Марченко, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Московский суд арестовал имущество Виктора Момотова и связанных с ним лиц, общая стоимость активов составила не менее 9 млрд рублей. Момотов незаконно владел сетью отелей Marton. Сам отставной судья пришел в суд для обсуждения иска, рассмотрение дела начнется 8 октября. Все обвинения юрист отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Момотов назвал клеветой обвинение в коррупции.