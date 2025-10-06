Глава Симферопольского района Крыма покинул свой пост

Глава администрации Симферопольского района Крыма Сергей Петелин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Сергей Аксенов.

»... Петелин написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на новую работу», — говорится в сообщении.

Петелин находился на этой должности с конца октября 2024 года. На протяжении двух лет до этого он находился на посту первого заместителя главы администрации района.

Информации о дате назначения нового главы Симферопольского района не приводится.

10 апреля глава администрации крымского курортного города Феодосии Игорь Ткаченко написал заявление об увольнении по собственному желанию после рабочей встречи с Аксеновым. 3 июня новым главой администрации Феодосии единогласно был избран Владимир Ким.

Ранее экс-мэру Керчи предъявили обвинения.