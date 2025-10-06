На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Симферопольского района Крыма покинул свой пост

Глава Симферопольского района Крыма Петелин написал заявление об увольнении
true
true
true
close
Правительство Республики Крым

Глава администрации Симферопольского района Крыма Сергей Петелин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Сергей Аксенов.

»... Петелин написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на новую работу», — говорится в сообщении.

Петелин находился на этой должности с конца октября 2024 года. На протяжении двух лет до этого он находился на посту первого заместителя главы администрации района.

Информации о дате назначения нового главы Симферопольского района не приводится.

10 апреля глава администрации крымского курортного города Феодосии Игорь Ткаченко написал заявление об увольнении по собственному желанию после рабочей встречи с Аксеновым. 3 июня новым главой администрации Феодосии единогласно был избран Владимир Ким.

Ранее экс-мэру Керчи предъявили обвинения.

