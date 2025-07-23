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Экс-мэру Керчи предъявили обвинения

РИА Новости: бывшего мэра Керчи Брусакова обвинили в превышении полномочий
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Следователи обвинили бывшего главу администрации Керчи Святослава Брусакова в превышении полномочий. Об этом сообщает РИА Новости.

После предъявления обвинений чиновник был допрошен. По версии следствия, мужчина злоупотребил муниципальной земельной собственностью.

Брусаков подал в отставку 1 июля 2024 года после того, как глава Крыма Сергей Аксенов выступил с критикой его работы.

По словам Аксенова, «благоустройство общественных и дворовых территорий, демонтаж недостроев, обрезка и снос деревьев, покос травы и занижение газонов» в городе производились неэффективно.

В июне 2025 года чиновники из Керчи пожаловались на лишение премий за отказ лайкать посты уже нового мэра Олега Каторгина.

Уточняется, что около 40 сотрудников администрации получили 18 тыс. руб. за месяц работы. При этом с учетом надбавок их итоговая заработная плата составляла 46 тыс. руб. Некоторые чиновники, отмечает канал, в связи с этим планируют уволиться.

Ранее суд взыскал 16,7 млрд руб. с бывших камчатских чиновников.

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