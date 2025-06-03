В крымской Феодосии избрали нового мэра

Новым главой администрации крымского курортного города Феодосия единогласно был избран Владимир Ким. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Решение было принято на внеочередной сессии городского совета во вторник, 3 июня. Сообщается, что по результатам конкурса были определены два победителя – Владимир Ким и Ольга Гук, однако должность отошла первому.

«Владимир Ким, в свою очередь, подчеркнул, что открыт к диалогу и настроен на оперативное решение проблемных вопросов», - говорится в сообщении.

Ранее он занимал пост главы администрации Симферополя.

10 апреля глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко написал заявление об увольнении по собственному желанию после рабочей встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым.

До этого в декабре бывшего главу администрации города Феодосии приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о коррупции и превышении должностных полномочий.

Ранее в Ростове-на-Дону главой администрации города избрали Александра Скрябина.