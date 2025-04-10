Глава администрации Феодосии подал в отставку

Глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Провел встречу с главой администрации города Феодосии Игорем Николаевичем Ткаченко, по итогам которой Игорь Николаевич написал заявление об увольнении», — написал он.

Позже будет объявлен конкурс на замещение должности главы администрации города. До этого момента временно исполнять обязанности на данной должности будет Владимир Ким.

В середине марта появилась информация, что в нескольких российских регионах ожидаются отставки губернаторов. Источники отметили, что среди тех субъектов, в которых могут смениться губернаторы, они называют Чувашию, Ленинградскую и Костромскую области, а также Карелию.

В 2025 году уже сменился губернатор в Новгородской области. Андрей Никитин, возглавлявший регион с 2017 года, перешел на работу в правительство, став замминистра транспорта РФ. Врио губернатора назначен его заместитель Александр Дронов.

Ранее мэр Череповца ушел в отставку.