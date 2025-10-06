На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России хотят бесплатно кормить учителей, чтобы они работали «с полной отдачей»

В Госдуме предложили обеспечить учителей в школах бесплатным горячим питанием
true
true
true
close
Skarynka Alena/Shutterstock/FOTODOM

В Госдуму внесут законопроект о бесплатном горячем питании для школьных учителей по меньшей мере один раз в день, передает ТАСС со ссылкой на текст документа.

Как уточняет агентство, для этого нужно будет изменить закон «Об образовании в Российской Федерации». Авторами законопроекта стали в том числе первый замглавы фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина и председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Учителя — это те, кто формирует будущее страны. Бесплатное горячее питание для них — не привилегия, а элемент социальной справедливости и заботы о здоровье», — отметил Гусев.

Он призвал создать условия, при которых учителя смогут работать «с полной отдачей», не беспокоясь о бытовых мелочах. По мнению Останиной, горячее питание педагогов может сделать еду всех учащихся «более здоровой и сбалансированной», так как учителя будут контролировать рацион и давать обратную связь.

В преддверии Дня учителя, 5 октября, депутаты выступили против введения лимита стоимости подарка для педагогов и предложили выдавать им служебное жилье. А межрегиональная организация «Отцы рядом» захотела ежегодно отправлять учителей в бесплатные санатории.

Ранее россияне выбрали идеального преподавателя, забыв о его темном прошлом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами