В России хотят бесплатно кормить учителей, чтобы они работали «с полной отдачей»

В Госдуму внесут законопроект о бесплатном горячем питании для школьных учителей по меньшей мере один раз в день, передает ТАСС со ссылкой на текст документа.

Как уточняет агентство, для этого нужно будет изменить закон «Об образовании в Российской Федерации». Авторами законопроекта стали в том числе первый замглавы фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина и председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Учителя — это те, кто формирует будущее страны. Бесплатное горячее питание для них — не привилегия, а элемент социальной справедливости и заботы о здоровье», — отметил Гусев.

Он призвал создать условия, при которых учителя смогут работать «с полной отдачей», не беспокоясь о бытовых мелочах. По мнению Останиной, горячее питание педагогов может сделать еду всех учащихся «более здоровой и сбалансированной», так как учителя будут контролировать рацион и давать обратную связь.

В преддверии Дня учителя, 5 октября, депутаты выступили против введения лимита стоимости подарка для педагогов и предложили выдавать им служебное жилье. А межрегиональная организация «Отцы рядом» захотела ежегодно отправлять учителей в бесплатные санатории.

Ранее россияне выбрали идеального преподавателя, забыв о его темном прошлом.