В России предложили ежегодно отправлять учителей в санатории

Межрегиональная организация «Отцы рядом» направила в Госдуму предложение ежегодно отправлять учителей в бесплатные санатории. Об этом сообщает Life со ссылкой на соответствующее обращение.

Авторы инициативы предлагают закрепить за педагогами право на отдых в санаториях сроком на 14 — 21 день с полным курсом оздоровительных процедур, включая психологическую реабилитацию. Как отметил председатель организации Иван Курбаков, профессиональное выгорание преподавательского состава становится серьезным вызовом для системы образования.

«65% учителей испытывают хронический стресс, а 30% — эмоциональное истощение. Это напрямую влияет и на качество образования, и на мотивацию детей. Ежегодный отдых поможет восстановить силы и сохранить желание работать в школе», — пояснил он.

