На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России предложили ежегодно отправлять учителей в санатории

Организация Отцы рядом предложила ежегодно отправлять учителей в санатории
true
true
true
close
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Межрегиональная организация «Отцы рядом» направила в Госдуму предложение ежегодно отправлять учителей в бесплатные санатории. Об этом сообщает Life со ссылкой на соответствующее обращение.

Авторы инициативы предлагают закрепить за педагогами право на отдых в санаториях сроком на 14 — 21 день с полным курсом оздоровительных процедур, включая психологическую реабилитацию. Как отметил председатель организации Иван Курбаков, профессиональное выгорание преподавательского состава становится серьезным вызовом для системы образования.

«65% учителей испытывают хронический стресс, а 30% — эмоциональное истощение. Это напрямую влияет и на качество образования, и на мотивацию детей. Ежегодный отдых поможет восстановить силы и сохранить желание работать в школе», — пояснил он.

В предстоящее воскресенье, 5 октября, страна отметит День учителя. Это не просто профессиональный праздник. Это возможность сказать искреннее «спасибо» тем, кто вкладывает душу в наших детей. Каждый год в октябре мы ищем особенные слова и открытки, чтобы выразить свою признательность. Специально к празднику «Газета.Ru» приготовила картинки и варианты текстовых поздравлений для педагогов — общие для всех и по отдельным предметам.

Ранее эксперт рассказала, какие подарки будут уместны на день учителя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами