В Госдуме выступили против введения лимита стоимости подарка для учителя

В России не должно быть лимитов стоимости подарков учителям. Об этом «Москве 24» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению, академик Российской академии образования Михаил Берулава.

По его мнению, главное в подарке для педагогов то, чтобы он был преподнесен от души.

«Если есть возможность увеличить лимит его стоимости, почему бы этого не сделать. Я не вижу необходимости в том, чтобы были вообще какие-то ограничения для подарков. У нас сейчас очень много других дел в системе образования, в частности в школах, которыми нужно заниматься», — сказал Берулава.

Депутат отметил, что некоторые родители могут попытаться дать взятку через подарки в случае отмены лимитов. Однако он выразил уверенность, что учителя смогут разобраться в этом вопросе и понять, «кто преподносит подарок от души, а кто нет».

В Минпросвещения до этого допустили пересмотр лимита стоимости подарков и цветов для учителей. В ведомстве заявили, что предельную цену можно пересмотреть в случае положительного заключения антикоррупционной экспертизы и с учетом общей экономической ситуации. При этом в Минпросвещения обратили внимание на то, что обычный подарок до 3 тыс. руб. или цветы стали традицией, актом благодарности и знаком внимания в профессиональные праздники педагогов.

